【新華社酒泉5月29日】中国の有人宇宙船「神舟22号」の帰還モジュールが29日、「神舟21号」の飛行士3人を乗せ、内モンゴル自治区の東風着陸場に無事着陸した。張陸（ちょう・りく）、武飛（ぶ・ひ）、張洪章（ちょう・こうしょう）の3氏は健康状態が良好で、有人飛行任務は無事完了した。