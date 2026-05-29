北海道旭川市で女子高校生を橋から転落させ、殺害したなどの罪に問われている女の裁判。29日、被告人質問が行われ、女は女子高校生の態度に「イライラしていた」と述べました。■“主犯格”女「橋から落下させていません」注目された“主犯格”とされる女の言葉。内田梨瑚被告「イライラしていた」「本当の目的って何だろうと、いろいろ考えて不安でした」自らの言葉で、事件について言及しました。◇殺人や不同意わいせつ致死な