実業家・西村博之（ひろゆき）氏（49）が29日までに自身のYouTubeチャンネルを更新し、大学時代の“超ドケチ”エピソードを語る場面があった。視聴者から「職場での昼ごはんはどうしていた?」という質問が寄せられると、ひろゆき氏は「僕は弁当を持っていたことがなくて。ドワンゴの子会社で働いていたときは、皆で昼飯を食いに行ってましたね。それもコミュニケーションだったりするので」と答える。また「大学時代は、白米