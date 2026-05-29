3月16日、グループ結成2周年という節目を迎えた6人組歌い手グループ・クロノヴァ。今まで活動してきた過去を振り返り、一番印象に残っていることなどを語ってもらいました。クロノヴァは、かなめさん、甘夢れむさん、しゃるろさん、ARKHE（アルケー）さん、しのさん、うるみやさんの6人で2024年3月にデビュー。特徴としてメンバーが『白組』『黒組』の2つに分かれていることが挙げられ、白組をかなめさん、黒組をARKHEさんというW