◇交流戦ヤクルト7―2楽天（2026年5月29日楽天モバイル最強パーク）ヤクルト・池山隆寛監督（60）が7回楽天攻撃前の白井一行球審とのやりとりを試合後に説明した。「ファウルラインを（投手が）またいだら、もうバッターを1人投げないといけないっていうルールが昨年から決まっていて。代打告げられたら代えようってマウンドに行こうとしたら、適用、代えられなかったっていうところです」と明かした。96球に達してい