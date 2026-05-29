力強い顔つきに進化！ 最安モデルに反響集まる！2026年5月8日、スズキは軽商用バン「エブリイ」の一部仕様変更を実施しました。なかでも最も安価なエントリーモデルに、ネット上では反響が集まっています。エブリイのルーツは1964年9月発売の「スズライト キャリイバン」にまでさかのぼります。【画像キャプション】超いいじゃーん！ これが“一番安い”スズキ新型「“両側スライドドア”軽バン」の姿です！ 画像を見る！（30