私はマキコ。40代後半の共働き夫婦をしています。後期高齢者の両親は遠方住みで、私は年に2回くらい帰省、2週間に1回のペースで電話をしています。ある日いきなり父の携帯電話で、警察官から電話がかかってきました。娘（私）を名乗る人物からお金を振り込むよう言われて銀行窓口で止められたそう。その後、父に電話をすると、どうやらまだ詐欺に遭いそうになったことを理解していない話しぶりで……まだ、娘（私）に振り込みをし