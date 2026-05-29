台風第６号の影響で、６月１日から３日頃にかけて、東日本、西日本、沖縄地方と奄美地方では、大荒れや大しけとなる所があり、台風の進路等によっては、警報級の大雨や高潮となるおそれがあります。 【画像】今後の進路を詳しく関東地方直撃の可能性も 右に大きく弧を描き、日本列島を縦断する可能性も出ています。 ［気象概況］台風第６号は、２９日１５時にはフィリピンの東にあって、１時間におよそ２０キロの速さで北西へ