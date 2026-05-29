『盛れ！ミ・アモーレ』が話題となっているハロー!プロジェクトの11人組グループ・Juice=Juiceが27日、春ツアーの最終公演を開催しました。ラテン系のメロディーが特徴的な、楽曲『盛れ！ミ・アモーレ』。脚を高くあげる振り付けがマネされるなど注目され、SNSでの総再生数は約6億6000万回を突破しています（所属事務所調べ）。今回のライブではファンの歓声が大きく上がる中、炎の演出とともにパフォーマンスが披露されました。さ