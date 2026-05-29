テレビ朝日系「ＭＥＧＵＭＩママのいるＢａｒ」が２５日に放送された。この日のゲストは、女性芸人・ヒコロヒー、シソンヌ・長谷川忍。ヒコロヒー「ＭＥＧＵＭＩさん、お忙しいと思うんです。本当に。お忙しいと思うんです。番組でご一緒したときに、ビックリしたんですけど。スケジュールをすっごい小っちゃく切って日々を生きていると。朝、これして、あれしてって、パキッとなさってるんですよ」とＭＥＧＵＭＩが細かくス