映画「黒牢城」（６月１９日公開）のジャパンプレミアレッドカーペットセレモニーが２６日に東京都内で行われ、出席した主演本木雅弘（６０）の姿に驚きが広がっている。菅田将暉、吉高由里子、宮舘涼太らと登壇。髪をバックにかきあげ、黒ジャケットに白パンツ姿。吉高由里子をエスコートし、壇上では宮舘涼太と息の合ったキレキレのターンを披露した。イベントに姿を見せるのは久しぶりだった。ネットでも話題となり「本