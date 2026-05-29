◇交流戦楽天2―7ヤクルト（2026年5月29日楽天モバイル最強パーク）楽天の古賀康誠投手（21）が1―5の9回に5番手でプロ初登板。「自分が持っている力を出そうと思って投げました」と初々しく話した。2死二塁から代打・武岡に適時三塁打、なお、2死三塁で茂木にも中前適時打を浴びるなど、1イニングを3安打2失点とプロの洗礼を浴びた。下関国際3年夏の甲子園で準V。昨年11月に支配下登録された左腕は、「やっぱり1軍