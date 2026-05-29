女子ダブルス2回戦でプレーする青山修子（手前）、梁恩碩組＝パリ（共同）【パリ共同】テニスの全仏オープン第6日は29日、パリのローランギャロスで行われ、女子ダブルス2回戦で青山修子（安藤証券）梁恩碩（台湾）組が第5シードのエレナ・オスタペンコ（ラトビア）エリン・ラウトリフ（ニュージーランド）組に7―5、6―4でストレート勝ちし、3回戦に進んだ。女子シングルス3回戦は第3シードのイガ・シフィオンテクが世界ラン