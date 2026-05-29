◇交流戦巨人4―2日本ハム（2026年5月29日エスコンF）巨人は29日、エスコンフィールドで日本ハムと対戦し、4―2で勝利した。日本ハムから昨年オフにFAで巨人入りした松本剛外野手（32）が6回に右前適時打を放つなど、古巣相手に初安打、初打点。先発の井上温大投手（25）は5回3安打2失点で4勝目を挙げた。松本は一塁ベース上で拳を握って喜びを爆発させた。3―2の1点リードで迎えた6回2死三塁の好機。松本は日本ハム先発