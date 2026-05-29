片山金融相は２９日、日本の金融機関が米オープンＡＩの新型人工知能（ＡＩ）モデルへのアクセス権を付与されたと明らかにした。新型のＡＩモデルを巡っては、サイバー攻撃に悪用される懸念が高まっている。金融機関側が最新ＡＩを活用することで、対策が進むことが期待される。片山氏が２９日、オープンＡＩ幹部と面会し、アクセス権の付与を伝えられた。三菱ＵＦＪ銀行などメガバンクがアクセス権を得る。片山氏は会談後、記