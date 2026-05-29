ボートレース蒲郡の「サッポロビールカップ」は２９日、予選５日目が行われ、準優勝戦に出場するベスト１８が決まった。金田智博（２８＝福井）は５Ｒ、２着以上が突破条件の勝負駆け。５号艇からピット離れで飛び出して２コースを奪取すると、１Ｍジカまくりを敢行。その懐をまくり差してきた重成一人と首位争いとなり、２Ｍで重成が大きく流れた内側を差して白星を奪取。得点率１５位で予選を突破した。ただ「良くはないで