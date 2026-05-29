中日は２９日のオリックス戦（京セラ）に５―１で勝ち、２０１３年以来１３年ぶりとなる交流戦開幕４連勝。４勝０敗で交流戦単独トップに立った。中日は１―１の同点で迎えた７回に二死満塁のチャンスをつかむと、細川成也外野手（２７）が左前へ２点適時打を放ち３―１。「みんながつないでくれたので、とにかく食らいついて、最後タイムリーを打てたので良かったです」という４番の一振りで勝ち越すと、８回にも二死満塁から