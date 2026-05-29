日本バレーボール協会（ＪＶＡ）は２９日、男子日本代表の佐藤駿一郎容疑者（２６）が麻薬取締法違反（所持）の疑いで逮捕された件を受け、選手とスタッフを対象に所持品検査および薬物検査を行ったと明かした。佐藤容疑者が逮捕された２７日は潜在写真の撮影日。写真を撮り終えると、チームメート数人でパチンコ店に訪れた。その際にバッグを店内に忘れ、その後の確認作業で大麻の所持が判明。名古屋で知人から大麻を受け取っ