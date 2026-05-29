【モデルプレス＝2026/05/29】タレントのpecoが5月29日、自身のInstagramストーリーズを更新。長男のために作ったオムライス弁当を公開し、反響を呼んでいる。【写真】30歳ママタレ「親近感わく」失敗したオムライス弁当◆peco「味さえよければええやろ」オムライス弁当を披露pecoは「Today’s lunch for my son」と記し、息子のために作った弁当の写真を投稿。弁当箱にはご飯の上にふんわりとした卵とケチャップ、パセリをのせた