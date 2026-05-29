【モデルプレス＝2026/05/29】フリーアナウンサーの青木裕子が5月29日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作り弁当を公開した。【写真】ナイナイ矢部の43歳美人妻「海苔アートが美しい」市松模様のご飯弁当◆青木裕子、見栄え抜群の手作り弁当披露青木は「カットしたアジ2枚でチーズを挟んだアジフライ」をメインとしたお弁当の写真を投稿。カラッと揚がったアジフライの他、トウモロコシや卵焼きなども盛り付けられている。