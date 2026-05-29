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米１０年債利回りは４．４４３％で始まる＝ＮＹ債券オープン 各国の長期金利（NY時間08:36）（日本時間21:36）（%） 米2年債 4.018（-0.002） 米10年債4.443（-0.004） 米30年債4.976（+0.003） ドイツ2.960（-0.002） 英国4.806（-0.008） カナダ3.415（-0.021） 豪州4.831（-0.065） 日本2.659（-0.030） ※米債以外は10年物