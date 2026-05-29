ドル円のピボットは１５９．２９円付近＝ＮＹ為替 ピボット分析東京時間（21:37現在） ドル円 現値159.30高値159.38安値159.20 159.57ハイブレイク 159.47抵抗2 159.39抵抗1 159.29ピボット 159.21支持1 159.11支持2 159.03ローブレイク ユーロ円 現値185.52高値185.65安値185.19 186.18ハイブレイク 185.91抵抗2 185.72抵抗1 185.45ピボット 185.26支持1