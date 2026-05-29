◇交流戦オリックス1─5中日（2026年5月29日京セラドーム）オリックス・寺西は、潔く中継ぎ配置転換後の初黒星を受け止めた。「同じ事は2日連続で続けないように。明日（登板が）あると思って準備して、またチームのために投げられたら」同点の7回に登板。岸田監督からも指摘されたのが、先頭・石川昂に浴びた右前打だった。初球から2球連続でスライダーがボールになるなど3ボールとカウントを悪くし、カウント1―3か