女優の中越典子（46）が29日、自身のインスタグラムを更新し、出演中の舞台「リチャード三世」（東京・PARCO劇場）を観劇した友人の女優とのショットを公開した。「友達の笛木優子ちゃん、市川由衣ちゃんが、舞台『リチャード3世』を観に来てくれました」と書き出し、女優の笛木優子と市川由衣と密着して笑顔の3ショットを投稿。「今回応援してくれる2人に甘えたこともあり、おかげ様で、無事公演していることに自分のこと