夜に高層階のマンションへ配達に入ったら…▶▶この作品を最初から読む大手宅配会社での勤務を経て、現在は漫画家として活動しながら、個人でも配達業務に携わっているゆきたこーすけさん。現場を知り尽くした彼が描く4コマ漫画は、思わず頷く「配達あるある」が満載でユーモアにあふれています。「こんなお客様に楽しませてもらってます」「ガチでこんな配達があるんです」といった、配達員ならではの視点で綴られるエ