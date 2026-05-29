◇交流戦楽天2―7ヤクルト（2026年5月29日楽天モバイル最強パーク）楽天のカーソン・マッカスカー外野手（28）が1―7の9回先頭で来日1号ソロ。広沢のスライダーを左翼席に運び、「しっかりスイングしたバットにボールが当たって、しっかり飛んでくれていい感触だった」とうなずいた。不振で2度の2軍調整があり、41打席目での初本塁打。「調子が良かったわけではないが、しっかりやるべきことをやった結果。それがなに