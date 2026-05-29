「日本ハム２−４巨人」（２９日、エスコンフィールド）巨人が日本ハムに競り勝った。松本剛内野手が９番・左翼で出場し、４打数１安打１打点。六回２死三塁の第３打席では、貴重な右前適時打を放ち、勝利に貢献した。二回の第１打席では、古巣の日本ハムファンからも大きな拍手で迎えられた。敵地となったお立ち台にも上がり、適時打について「気持ちで。その前の打席で打てていなかったので、何とか返そうと思っていた」