朝4時まで2人で飲んで、義母ともお出かけする仲…夫の女友だちとしては、ちょっと距離が近すぎませんか？夫は「腐れ縁だから」と軽く流すけれど、ミキさんの不安はそう簡単には消えないはずです。義母まで巻き込んだこの関係、ミキさんはどこまで我慢できるのでしょうか…。>>【まんが】男女の友情は成立する？(ウーマンエキサイト編集部)