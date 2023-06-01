自民党の萩生田光一幹事長代行自民党の萩生田光一幹事長代行は29日公開のインターネット番組で、参院で与党が過半数割れしている現状を踏まえ、国民民主党の連立政権入りに期待感を示した。「仲間が加わり、数が安定的に保てることが大事だ。1番目の候補として国民民主が政策的にも非常に近く、期待している」と述べた。同時に、日本維新の会と連立政権合意を策定していることに言及。国民民主に対し「『条件をのむから連立に