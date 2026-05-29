伊勢崎オートのナイターG1「第33回ムーンライトチャンピオンカップ」は3日目を終えた。2日目まで4、6着と苦しんでいた中村杏亮（30＝飯塚）だったが、3日目6R「準々決勝戦B」はしっかりと展開を見極めて2着ゴール。準決勝戦進出を果たした。2日目の後も「エンジン自体はそこまで悪くない」と振り返っており、この時点で「（3日目は）早い時間帯の方がいい。5Rか6Rが希望」と昼間の方が合うエンジン状態であることを明かして