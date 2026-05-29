5月24日（日）の『有吉クイズ』では、ロケ中に気になったことをメモしあう人気ドライブ旅企画「メモドライブ」の“オトナ独身男女編”最終章が放送された。参加者の徳井義実（チュートリアル）は、佐藤仁美のBBQ中の振る舞いから、彼女がなぜ離婚したか気になり…。【映像】チュートリアル徳井と佐藤仁美に恋の予感？「一緒に暮らすとストレス無さそう」今回の参加者は、51歳の徳井と46歳の佐藤のほか、48歳の坪倉由幸（我が家）、