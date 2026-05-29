俺にドッコン▶▶この作品を最初から読むおもしろ家族の日常を描いた、漫画家チリツモルさんのSNS投稿が話題を集めています。クールだけど優しい長男くん。かわいくて一番変人？の次男くん。どんなに雑に扱われても家族LOVEなハイテンションの夫・星さん。そして幸せすぎると「変顔」になってしまうチリツモルさん。世界一優しいと噂のお義母さんや、謎の英語ネームで呼び合うチリツモルさんの実家メンバーのエピソード