全仏オープン 大会期間：2026年5月26日～2026年6月7日 開催地：フランス パリ コート：クレー（赤土） 結果：[エレナ オスタペンコ / エリン ルーリフ] 0 - 2 [リャン エンシュオ / 青山 修子] 試合の詳細データはこちら≫ 全仏オープン第6日がフランス パリで行われ、女子ダブルス2回戦で、第5シードのエレナ オスタペンコ / エリン ルーリフとリャン エンシュオ /