アビスパ福岡は29日、暫定監督を務めていた塚原真也監督のトップチーム監督就任を発表。同監督は2026−27シーズンより正式にトップチーム監督を務めることになる。福岡は今年1月5日、昨シーズンからチームを指揮していた金明輝前監督との契約を双方合意の上で解消。クラブは昨年11月に金監督と明治安田J1百年構想リーグおよび2026−27シーズンの契約を更新したことを発表していたが、コンプライアンスに抵触する行為が確認され