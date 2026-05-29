二宮和也が、6月8日発売の月刊ぴあ『とぶ！ぴあ』6月号の表紙に登場する。 6月号の表紙は、表裏でふたつのビジュアルが楽しめるダブル表紙。一方には、新企画「シークレットシネマ」の“顔”を務める二宮和也が登場。 もう一方には、ワールドカップイヤーにあわせ、サッカー日本代表・森保一監督を、情報誌『ぴあ』の表紙を長年手掛けてきたイラストレーター・及川正通が描き下ろした。