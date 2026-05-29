【その他の画像・動画等を元記事で観る】 BE:FIRSTが、8月22・23日(にインドネシア・ジャカルタのJakarta International Expo（JIEXPO）にて開催される音楽フェス『LaLaLa Festival 2026』に出演することが決定した。BE:FIRSTの出演は8月23日を予定している。 ■Steve Lacy、Rex Orange County、FLOら世界的アーティストが参戦 『LaLaLa Festival』は、ジャンルや世代を超えた多彩なアーティストが集結する、イ