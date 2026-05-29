『スター・ウォーズ』最新作のジョン・ファヴロー監督、主演のペドロ・パスカルさん、そして人気キャラクターのグローグーにインタビュー。グローグーが日本で食べたいものを教えてくれました。約7年ぶりとなる劇場最新作『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』（公開中）。伝説の賞金稼ぎであるマンダロリアン（ディン・ジャリン）と強大なフォースを秘めたグローグーが帝国の復活を阻止するためのミッション