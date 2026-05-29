元サッカー日本代表選手の"未練タラタラ"な行動に、ノブコブ吉村らから「情けねぇ男！」とツッコミが飛ぶ一幕があった。【映像】サッカー元日本代表・柿谷、女優の妻との結婚写真『しくじり先生 俺みたいになるな!!』は、過去に大きな失敗をやらかした“しくじり先生”たちが自らのしくじった経験をさらけ出し、人生の教訓を伝授してくれる反面教師バラエティ。5月29日の放送では、元プロサッカー選手、柿谷曜一朗が登壇。天