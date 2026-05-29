【ニューヨーク共同】29日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前8時40分現在、前日比02銭円安ドル高の1ドル＝159円23〜33銭を付けた。前日28日は午後5時現在、前日比25銭円高ドル安の1ドル＝159円21〜31銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1644〜54ドル、185円46〜56銭。28日は米国とイランの停戦合意の延長が伝わったことなどを受けて米長期金利が低下。日米金利差の縮小を意識した円買いドル売りがやや優勢となった。