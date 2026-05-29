性自認が男女どちらでもない「ノンバイナリー」の40代の申立人が、戸籍の続柄を男女の区別に縛られない表記への変更を求めた家事審判の抗告審で、大阪高裁（大島雅弘裁判長）が男女を区別する運用は法の下の平等を定めた憲法14条の趣旨に抵触すると判断したことが29日、代理人弁護士への取材で分かった。大島裁判長は今月、別の50代申立人からの審判でも同様の判断を示していた。代理人や申立書によると、40代申立人は京都府