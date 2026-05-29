野村ホールディングス（ＨＤ）は２９日、２０３１年３月期の経営目標を更新し、税引き前利益の目標を従来の１・５倍にあたる７５００億円超に引き上げると発表した。経営効率の指標である自己資本利益率（ＲＯＥ）の目標も「８〜１０％超」から「１０〜１２％超」に引き上げた。主力の富裕層向け部門では、銀行部門との連携を通じ、有価証券を担保とするローンなどで顧客の資産拡大につなげる。顧客の運用資産を足元の約２８兆