歌舞伎俳優の市川團十郎さん（48）が29日、歌舞伎座で開催される『七月大歌舞伎』（7月2日初日〜26日千穐楽）の取材会に出席。長女・市川ぼたんさん（14）、長男・市川新之助さん（13）の成長について語りました。公演は昼夜二部制で開催され、團十郎さんは夜の部『春興鏡獅子』で“小姓弥生後に獅子の精”を勤めます。この公演は1月にも新橋演舞場で上演されていて、ぼたんさん、新之助さんが“胡蝶の精”を勤め、親子で共演をし