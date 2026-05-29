事実上の戦力外→残留に米大リーグ・ドジャースは29日（日本時間30日）から本拠地でフィリーズとの3連戦に臨む。主力野手に負傷者が続出する“緊急事態”の中、オフ日だった28日（同29日）に思わぬ朗報が飛び込んだ。ドジャースは、事実上の戦力外（DFA）となっていたサンティアゴ・エスピナル内野手がウェーバーを通過し、傘下3Aにマイナー降格となって残留すると公示した。米専門メディア「ドジャース・ネーション」公式Xも