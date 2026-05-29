フリーアナウンサーの白戸ゆめの(30)が5月29日、自身のインスタグラムを更新。開園25周年のディズニーシーを訪れたことを報告した。 【写真】爽やかノースリでパクつくのがキュートすぎる 「ディズニーシー25周年」と書き出し、ブルーのカチューシャをつけ、爽やかなノースリーブのトップスで、スペシャルうきわまんをパクつく写真などを掲載。「