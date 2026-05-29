グラビアアイドルの榎原依那が、5月22日発売の「ヤングアニマル」(白泉社)に登場した。 【写真】で、でっけぇ…！透け透けニットから隠しきれない2つの主張 榎原は自身のX(旧ツイッター)で「白泉社『ヤングアニマル』の表紙 巻頭させていただきました ありがとうございます！」と登場を報告。「久しぶりに大人っぽさを少し抑えて THE可愛い女の子！をイメージした撮影でした」と撮影について振り返ってい