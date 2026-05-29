レゴの中古品買い取り・販売を行うBricks＆Minifigsが、個人から委託されたレゴをまるごと盗んだという疑惑が浮上しました。人気YouTuberが取り上げたことで騒動が大きくなっていますが、Bricks＆Minifigsは誤解があるとして反論しています。Bricks & Minifigs Salem, Oregon Store: Official Statementhttps://bricksandminifigs.com/blog/blog/2026/05/28/bricks-minifigs-salem-oregon-clarity-and-resolution/Bricks &