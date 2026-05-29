◆日本生命セ・パ交流戦２０２６オリックス１―５中日（２９日・京セラドーム大阪）オリックスの岸田護監督が試合後、右ふくらはぎ死球で抹消中の太田椋内野手について言及した。２０日のソフトバンク戦（京セラドーム大阪）で右ふくらはぎに死球を受けて途中交代し、２２日に出場選手登録を抹消。最短で６月２日の巨人戦（東京ドーム）から合流が可能で、この日は試合前練習に合流。指揮官は「（最短で合流？）どうでしょう