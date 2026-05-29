お笑いタレント今田耕司（６０）が、パーソナリティーを務めるＴＢＳラジオ「今田耕司のお耳拝借！金曜日」（金曜・午前８時半）に生出演。独り暮らしの自宅に４台のテレビがあることを明かした。この日のメッセージテーマ「未来を感じた瞬間」に寄せられた「薄型テレビの登場。こんなに薄くてなっちゃって大丈夫なの？」の声に、「わかる！」と同意した今田。アシスタントの若林有子アナウンサーは、小学生低学年時代がブラウ