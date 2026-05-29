◇交流戦オリックス1─5中日（2026年5月29日京セラドーム）オリックス・岸田監督は「昨日に続いて痛い負けではあったんですけどね」と、連夜の逆転負けに表情をゆがめた。同点の7回に3番手・寺西が2死満塁を招き、細川に左翼へ勝ち越しの2点適時打を献上。前日28日のDeNA戦で京田に逆転3ランを被弾して敗戦投手となった吉田同様、先頭打者に許した安打が失点を招いただけに、指揮官も「リリーフ陣も、なんとか先頭を取っ