今年6月をもって活動終了するスリーピースバンド「SHISHAMO」が、29日放送のテレビ朝日系「ミュージックステーション」（金曜後9・00)に出演。活動終了前最後のテレビ出演を果たした。ドラムスの吉川美冴貴は体調不良のため2025年1月から活動を休止しているため、この日はボーカルの宮崎朝子、ベースの松岡彩の2人にサポートメンバーを加えて出演。「明日も」「明日はない」の2曲を披露した。歌唱前には宮崎が「13年間ありが